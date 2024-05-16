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Brent торгуется у $82,73 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в четверг перешли от роста к незначительному снижению.

К 14:38 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2 цента, до $82,73 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 6 центов, до $78,57 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 0,8% на новости, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

"Недавние макроэкономические статданные из США повысили ожидания, что Федрезерв может вскоре начать снижение ставок, что окажет некоторую поддержку рынку нефти", - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тысяч баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 235 тысяч баррелей, дистиллятов - на 45 тысяч баррелей.

Brent WTI США ФРС
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