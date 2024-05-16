ГК "Дело" и китайская Xiamen C&D Group договорились развивать морские маршруты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и китайская корпорация Xiamen C&D Group договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры как на территории России, так и в Китае, сообщила ГК "Дело".

Согласно официальной информации, китайская компания рассматривает Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций, развития бизнеса и заинтересована в надежном логистическом партнере в РФ. ГК "Дело" в свою очередь готова предоставить полный комплекс логистических услуг для совместных проектов, включая ж/д, морские, наземные перевозки, портовую инфраструктуру и таможенное оформление.

Также отмечается, что в числе прорабатываемых вопросов – изучение возможностей обеспечения стабильных взаиморасчетов.

"Стратегическая цель нашей работы – это создание совместного предприятия, которое обеспечит весь комплекс услуг в рамках торговли между Россией и КНР", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках своего визита в Россию делегация C&D посетила морские терминалы ГК "Дело" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В группе отметили, что китайская сторона выразила заинтересованность в проработке совместных проектов развития "Усть-Лужского контейнерного терминала" (УЛКТ, входит в "Глобал Портс").

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".