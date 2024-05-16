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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Импортные цены в США в апреле выросли максимально за 2 года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в апреле увеличился на 0,9% к марту, сообщило Минтруда страны.

Темпы подъема втрое превзошли ожидания и стали самыми существенными за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост всего на 0,3%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Стоимость импортного топлива подскочила на 2,4%. Рост цен без учета топлива составил 0,7%, что стало максимальным повышением с марта 2022 года.

Импортные цены в апреле относительно того же месяца прошлого года увеличились на 1,1%. Это наиболее значительное повышение с декабря 2022 года.

По уточненным данным, импортные цены в марте выросли на 0,6% за месяц и на 0,4% за год.

США Минтруда
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