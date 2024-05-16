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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Правительство сохранило прогноз производства автомобилей в 2024 году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохраняет прогноз по динамике производства автомобилей в текущем году, предполагающий рост выпуска примерно на 10% до порядка 800 тыс. шт.

"Мы и так дали прогноз с повышением на 10% по отношению к прошлому году, поэтому пока расчеты такие", - сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров, отвечая на вопрос будет ли корректироваться годовой план производства в российском автопроме.

В начале апреля Мантуров, тогда еще занимавший пост вице-премьера - главы Минпромторга РФ, говорил, что выпуск новых автомобилей всех сегментов прогнозируется в 2024 году на уровне более 800 тыс., объем продаж – 1,3 млн (годом ранее – 1,32 млн).

В 2023 году выпуск автотехники всех видов в России вырос на 16% до 724 тыс. единиц, сообщал ранее Минпромторг. Таким образом в текущем году рост выпуска в автопроме может составить чуть более 10%.

"Мы изначально в стратегии в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1,3 млн единиц техники всех категорий и чуть больше 800 тыс. автомобилей производство. По результатам работы I квартала 214 тыс. автомобилей произведено и около 350 тыс. – рынок (объем продаж - ИФ). Я думаю, что если мы такими темпами будем двигаться, то и возможно даже результаты будут выше", - говорил Мантуров.

"Все будет зависеть конечно еще от финансово-кредитной политики, ключевой ставки. Если ставка будет снижаться, то результаты будут явно выше", - отмечал он.

Минпромторг Денис Мантуров
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