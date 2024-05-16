Банк "Зенит" в I квартале снизил чистую прибыль по РСБУ в 7,5 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в первом квартале 2024 года получил 174,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 7,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчетности кредитной организации.

"Зенит" за квартал получил доход в размере 11,3 млн рублей от восстановления (уменьшения) резерва под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки. Годом ранее по этой статье был сформирован расход в размере 330,6 млн рублей. Чистый процентный доход банка до формирования резерва снизился на 20,1% до 1,89 млрд рублей. Процентная маржа после резервирования средств сократилась на 6,5% до 1,9 млрд рублей.

Активы банка за январь-март сократились на 1,3% до 302,4 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность снизилась на 2,3% до 208,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 1,4% до 245 млрд рублей. Собственные средства сократились на 0,6% до 18,9 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам первого квартала 2024 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".