Цена нефти Brent превысила $83,5 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $83,53 за баррель, что на $0,26 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,52 (0,6%), до $83,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,16%), до $79,36 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $79,23 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 0,9%, WTI - более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - на 45 тыс. баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи, отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Кроме того, "с учетом старта предвыборной кампании в США, мы ожидаем усиления риторики и жестких заявлений в отношении таких производителей нефти, как Иран и Венесуэла, что может привести к сокращению предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит MarketWatch.