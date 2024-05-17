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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Правительство РФ направит 4,4 млрд руб. на поддержку Запорожской и Херсонской областей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 4,4 млрд рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов, распоряжение об этом подписано, сообщил в пятницу сайт правительства РФ.

"Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле - мае 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы. Объём федеральных средств, направленный в Запорожскую область, составит почти 2,6 млрд рублей, в Херсонскую область – более 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что работа ведется в рамках государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которая была утверждена кабинетом министров в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Вопрос поддержки новых регионов был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 мая, отмечается в сообщении.

Правительство РФ Запорожская область Херсонская область
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