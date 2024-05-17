Рост ВВП Гонконга в I квартале был максимальным за год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП Гонконга в первом квартале 2024 года ускорились в поквартальном выражении, но замедлились в годовом.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – максимально за год, говорится в отчете статистического управления, представившего окончательные данные. Рост в годовом выражении составил 2,7%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и консенсус-прогнозами аналитиков, которые приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале прошлого года ВВП Гонконга увеличился на 0,2% в поквартальном выражении, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост экономики в годовом выражении в октябре-декабре составил 4,3%.

Объем частного потребления в первом квартале вырос на 1% по сравнению с тем же периодом годом ранее (+3,5% в четвертом квартале), инвестиции в основные активы - на 0,3% (+17,5%). Государственные расходы снизились на 3% (-5,2%).

Экспорт товаров повысился на 6,8% (+2,8% в четвертом квартале), услуг – на 8,4% (+21,2%). Импорт товаров увеличился на 3,3% (+3,8%), услуг – на 17,2% (+26,7%).

Правительство Гонконга по-прежнему ожидает увеличения ВВП на 2,5-3,5% в 2024 году, отмечая восстановление въездного туризма и экспорта.

Власти страны ожидают сохранения сдержанной инфляции в ближайшее время, предупреждая, однако, что ценовое давление может увеличиться вместе с ростом экономики.

Фондовый рынок Гонконга оставался под давлением в первом квартале из-за усиления геополитической напряженности и снижения ожиданий смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Индекс Hang Seng потерял 3% в первом квартале, однако в текущем квартале часть падения была отыграна, отмечается в сообщении правительства Гонконга.