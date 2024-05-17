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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,32%, на Аи-92 - на 0,58% за неделю

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,32% - до 54 250 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 0,58%, до 47 616 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

13.05.2024 14.05.2024 % к пр. д. 15.05.2024 % к пр. д. 16.05.2024 % к пр. д. 17.05.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 53542 54368 1,54 54372 0,01 54730 0,66 54250 -0,88 1,32
Регуляр-92 47343 48162 1,73 48481 0,66 48341 -0,29 47616 -1,5 0,58
ДТ-летнее 62333 62242 -0,15 62536 0,47 62750 0,34 62563 -0,3 0,37
Мазут топочный 28619 28169 -1,57 28531 1,29 29220 2,41 29193 -0,09 2,01
Авиатопливо 77428 79769 3,02 80626 1,07 78266 -2,93 80444 2,78 3,9
СУГ 10320 9550 -7,46 10472 9,65 9805 -6,37 9590 -2,19 -7,07

Цены приведены по национальному индексу.

СПбМТСБ бензин
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