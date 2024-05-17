Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,32%, на Аи-92 - на 0,58% за неделю
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,32% - до 54 250 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 0,58%, до 47 616 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|13.05.2024
|14.05.2024
|% к пр. д.
|15.05.2024
|% к пр. д.
|16.05.2024
|% к пр. д.
|17.05.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|53542
|54368
|1,54
|54372
|0,01
|54730
|0,66
|54250
|-0,88
|1,32
|Регуляр-92
|47343
|48162
|1,73
|48481
|0,66
|48341
|-0,29
|47616
|-1,5
|0,58
|ДТ-летнее
|62333
|62242
|-0,15
|62536
|0,47
|62750
|0,34
|62563
|-0,3
|0,37
|Мазут топочный
|28619
|28169
|-1,57
|28531
|1,29
|29220
|2,41
|29193
|-0,09
|2,01
|Авиатопливо
|77428
|79769
|3,02
|80626
|1,07
|78266
|-2,93
|80444
|2,78
|3,9
|СУГ
|10320
|9550
|-7,46
|10472
|9,65
|9805
|-6,37
|9590
|-2,19
|-7,07
Цены приведены по национальному индексу.