Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,32%, на Аи-92 - на 0,58% за неделю

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,32% - до 54 250 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 0,58%, до 47 616 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.