Daimler и Volvo создают СП по разработке цифровой производственной платформы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский Daimler Truck и шведская Volvo Group создадут равнодолевое совместное предприятие (СП) по разработке основанной на программном обеспечении (ПО) платформы для производства большегрузных автомобилей на базе цифровых технологий, сообщил Daimler.

Сделка носит необязывающий характер. Ее закрытие ожидается в первом квартале 2025 года.

СП будет базироваться в Гётеборге и вести деятельность как независимая компания. Оба партнера будут использовать новую платформу для выпуска собственных грузовиков и автобусов, ведущую роль в которых будет играть ПО.

При этом Daimler и Volvo останутся конкурентами и разработают отдельные приложения для конечных пользователей. Их продукция будет различаться.

Платформу также смогут использовать другие производители.

"Она позволит нам быстрее и эффективнее разрабатывать уникальные элементы для "цифровых" грузовиков и автобусов, которые будут доступны нашим клиентам по всему миру", - заявил глава Daimler Мартин Даум.

Цифровая архитектура играет важнейшую роль в производстве основанных на ПО автомобилей, пишет MarketWatch. Такую продукцию легче адаптировать под новые технологии и индивидуальные потребности, чем традиционные машины, и автомобильная промышленность переключается на ее выпуск, отмечает сетевой ресурс.