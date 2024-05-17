Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Daimler и Volvo создают СП по разработке цифровой производственной платформы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский Daimler Truck и шведская Volvo Group создадут равнодолевое совместное предприятие (СП) по разработке основанной на программном обеспечении (ПО) платформы для производства большегрузных автомобилей на базе цифровых технологий, сообщил Daimler.

Сделка носит необязывающий характер. Ее закрытие ожидается в первом квартале 2025 года.

СП будет базироваться в Гётеборге и вести деятельность как независимая компания. Оба партнера будут использовать новую платформу для выпуска собственных грузовиков и автобусов, ведущую роль в которых будет играть ПО.

При этом Daimler и Volvo останутся конкурентами и разработают отдельные приложения для конечных пользователей. Их продукция будет различаться.

Платформу также смогут использовать другие производители.

"Она позволит нам быстрее и эффективнее разрабатывать уникальные элементы для "цифровых" грузовиков и автобусов, которые будут доступны нашим клиентам по всему миру", - заявил глава Daimler Мартин Даум.

Цифровая архитектура играет важнейшую роль в производстве основанных на ПО автомобилей, пишет MarketWatch. Такую продукцию легче адаптировать под новые технологии и индивидуальные потребности, чем традиционные машины, и автомобильная промышленность переключается на ее выпуск, отмечает сетевой ресурс.

Daimler Daimler Truck Volvo Гетеборг Мартин Даум Швеция Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Великобритания ввела санкции против "Восточной стивидорной компании"

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%

Две рыбопромышленные компании из Владивостока перешли в собственность РФ

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Спрос на детские лагеря на море снизился на 20-40% из-за роста цен

Спрос на детские лагеря на море снизился на 20-40% из-за роста цен

Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });