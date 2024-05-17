Умер основатель строительной компании D.R. Horton Дональд Хортон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров и основатель одной из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости D.R. Horton Inc. Дональд Хортон скоропостижно скончался в возрасте 74 лет, сообщила компания.

Хортон возглавлял совет директоров D.R. Horton с момента ее основания в июле 1991 года. С июля 1991 года по ноябрь 1998 года он также был ее президентом и главным исполнительным директором.

Теперь исполнительным председателем совета директоров будет Дэвид Олд, который в прошлом году стал его исполнительным вице-председателем. В 2014-2023 годах он также был президентом и CEO компании.