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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Умер основатель строительной компании D.R. Horton Дональд Хортон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров и основатель одной из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости D.R. Horton Inc. Дональд Хортон скоропостижно скончался в возрасте 74 лет, сообщила компания.

Хортон возглавлял совет директоров D.R. Horton с момента ее основания в июле 1991 года. С июля 1991 года по ноябрь 1998 года он также был ее президентом и главным исполнительным директором.

Теперь исполнительным председателем совета директоров будет Дэвид Олд, который в прошлом году стал его исполнительным вице-председателем. В 2014-2023 годах он также был президентом и CEO компании.

США Дональд Хортон Дэвид Олд D.R. Horton
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