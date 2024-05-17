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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в I квартале снизилась на $84 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2024 года уменьшился на $84 млн, или на 0,6%, до $14,724 млрд с $14,808 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Задолженность перед нерезидентами в 2023 году сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 апреля 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2024 года увеличилась до 45,0% с 44,8%, согласно данным ЦБ.

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