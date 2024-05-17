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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Для нацпроекта по техобеспечению продбезопасности потребуется 1 трлн рублей к 2030 году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Реализация национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" потребует около 1 трлн рублей инвестиций к 2030 году, говорится в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на пленарной сессии по продбезопасности на международной выставке-форуме "Россия".

Речь идет как о государственных, так и частных инвестициях.

Нацпроект нацелен на реализацию поставленных перед отраслью задач по увеличению к 2030 году по сравнению с 2021 годом сельхозпроизводства на 25%, экспорта продукции АПК - в 1,5 раза. Он состоит из восьми федеральных проектов, которые предусматривают около 50 целевых показателей.

Сейчас разрабатываются федеральные проекты "Селекционная и генетическая независимость АПК", "Обеспеченность АПК критически важными ферментами, кормовыми и пищевыми добавками", "Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности", "Технологическая независимость производства средств защиты растений", "Обеспеченность АПК отечественными ветпрепаратами и вакцинами", "Отечественный флот для нужд агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов", "Техническая и технологическая независимость в селькохозяйственном машиностроении", "Кадровое и научное обеспечение агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов".

Так, говоря о федеральном проекте по обеспечению вакцинами и ветпрепаратами, Лут заявила, что ситуация с обеспечением отрасли ветпрепаратами лучше, и "мы будем ее улучшать, по вакцинам ситуация похуже". "В основном, вакцины у нас все были из недружественных стран, они продолжают оставаться, - сказала она. - Но есть уже крупные компании, которые готовы разрабатывать вакцины. Вопрос только в интенсификации и, конечно, в том, чтобы эти вакцины по качеству и по сохранению стада были эффективными, не хуже, чем иностранные аналоги. Здесь тоже с предприятиями обсуждаем, понимание у нас есть".

Согласно презентации, обеспеченность отрасли отечественными ветпрепаратами к 2030 году должна увеличится до 70% с 50% в 2023 году, вакцинами - до 47% с 30% соответственно.

По словам Лут, разработка таких препаратов - "тематика очень долгая, тут просто вопрос времени".

Реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" начнется в 2025 году.

Оксана Лут Минсельхоз
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