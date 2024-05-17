Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Iberdrola почти договорилась о покупке оставшихся акций американского сегмента за $2,55 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Испанская энергетическая Iberdrola достигла принципиального соглашения о выкупе оставшихся акций своего американского подразделения Avangrid за $2,55 млрд, говорится в сообщении Iberdrola.

Обязывающее соглашение при этом еще не заключено.

Iberdrola, уже владеющая 81,6% Avangrid, хочет купить оставшиеся бумаги по цене $35,75 за акцию. В марте говорилось о цене в $34,25 за акцию.

В 2020 году Avangrid договорилась о покупке поставщика электроэнергии PNM Resources Inc. за $4,32 млрд, но впоследствии отменила сделку.

Avangrid владеет и управляет генерирующими активами в сфере возобновляемой энергетики, а также электро- и газоснабжающими предприятиями. Общая стоимость ее активов достигает порядка $41 млрд. Компания ведет деятельность в 24 американских штатах.

Ее акции дешевеют на 0,1% на торгах в пятницу, до $37,53 за штуку. Бумаги Iberdrola снизились в цене на 0,4%.

Avangrid Iberdrola
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

В России в апреле цены на бензин ускорили рост до 0,54% с 0,13% в марте

Инфляция в РФ в апреле составила 0,5%, годовая на 13 мая превысила 8%

Росстат сообщил о росте экономики России в I квартале на 5,4%

"Русал" изучает возможность buyback

"Русал" изучает возможность buyback

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });