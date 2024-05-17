Iberdrola почти договорилась о покупке оставшихся акций американского сегмента за $2,55 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Испанская энергетическая Iberdrola достигла принципиального соглашения о выкупе оставшихся акций своего американского подразделения Avangrid за $2,55 млрд, говорится в сообщении Iberdrola.

Обязывающее соглашение при этом еще не заключено.

Iberdrola, уже владеющая 81,6% Avangrid, хочет купить оставшиеся бумаги по цене $35,75 за акцию. В марте говорилось о цене в $34,25 за акцию.

В 2020 году Avangrid договорилась о покупке поставщика электроэнергии PNM Resources Inc. за $4,32 млрд, но впоследствии отменила сделку.

Avangrid владеет и управляет генерирующими активами в сфере возобновляемой энергетики, а также электро- и газоснабжающими предприятиями. Общая стоимость ее активов достигает порядка $41 млрд. Компания ведет деятельность в 24 американских штатах.

Ее акции дешевеют на 0,1% на торгах в пятницу, до $37,53 за штуку. Бумаги Iberdrola снизились в цене на 0,4%.