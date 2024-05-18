Грузооборот морских портов РФ за четыре месяца сократился до 288 млн т

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-апреле 2024 года уменьшился на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 288,4 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

По данным АСОП, перевалка сухих грузов сократилась на 3,4%, до 141,8 млн тонн, наливных - на 5,1 %, до 146,6 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля упала на 15%, до 59,5 млн тонн, черных металлов - на 9% (до 6,7 млн тонн), руды - на 6,7% (до 3 млн тонн), грузов на паромах - на 3,2% (до 2,4 млн тонн). При этом увеличилась перевалка зерна - на 11,8% (до 25,3 млн тонн), грузов в контейнерах - на 10,9% (до 18,3 млн тонн), минеральных удобрений - на 32,3% (до 13,9 млн тонн).

В сегменте наливных грузов объем перевалки нефти составил 92,6 млн тонн (на уровне января-апреля 2023 года), перевалка сжиженного газа выросла на 2,7% (до 12,7 млн тонн), пищевых грузов на 13,2% (до 2,2 млн тонн). Сократилась перевалка нефтепродуктов - на 18,5% (до 37,8 млн тонн).

Экспортных грузов перегружено 225,9 млн тонн (-4,8%), импортных грузов - 13,4 млн тонн (+3,1%), транзитных - 23,2 млн тонн (+2,3%), каботажных - 25,8 млн тонн (-8,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 31 млн тонн (-6,1%). В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов сократился до 85,5 млн тонн (-2,5%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 6,9%, до 93,8 млн тонн. В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 3 млн тонн грузов (+40,7%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот составил 75,1 млн тонн (-3,2%).