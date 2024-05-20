Фондовые индексы Европы снизились, исключением стал испанский IBEX 35

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы большинства крупнейших стран Западной Европы завершили в небольшом минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, пишет Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,13%.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,22%, германский DAX - на 0,18%, французский CAC 40 - на 0,26%, итальянский FTSE MIB - на 0,03%.

Исключением из общей тенденции стал испанский рынок: индекс IBEX 35 увеличился на 0,25%. В том числе подорожали акции банков Sabadell и CaixaBank - на 1,7% и 1,4% соответственно, бумаги Banco Santander выросли в цене на 1,2%.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует действовать осторожно после снижения ключевых ставок в июне, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она отметила, что смягчение политики в июне "возможно, является целесообразным", но необходимости в последующем уменьшении ставок уже в июле нет.

"Исходя из текущих данных, июльское снижение ставок не кажется мне оправданным, - сказала Шнабель в интервью японской газете Nikkei. - Нам следует очень внимательно оценивать статданные, поскольку существует риск преждевременного смягчения политики".

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федеральной резервной системы необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Стоимость Auto Trader Group упала на 3,3% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозную цену и рекомендации для акций компании, которая занимается продажей автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Цена бумаг GSK опустилась на 0,5% на новости о том, что британская фармацевтическая компания продала оставшиеся акции Haleon, выпускающей безрецептурные препараты и товары для личной гигиены, за 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,52 млрд). Бумаги Haleon, бывшего совместного предприятия GSK и американской Pfizer, подешевели на 0,6%.

Между тем котировки акций Compagnie Financiere Richemont SA подскочили на 5,3%. Выручка швейцарского производителя ювелирных изделий по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, достигла рекордных 20,62 млрд евро, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим фингодом. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали 20,56 млрд. Также компания объявила, что главным исполнительным директором с 1 июня станет Николя Бос, являющийся в настоящее время CEO бренда Van Cleef & Arpels.

Бумаги крупнейших нефтепроизводителей региона не показали единой динамики: акции BP Plc и TotalEnergies выросли в цене на 0,4% и 0,7% соответственно, в то время как бумаги Shell подешевели на 0,9%.