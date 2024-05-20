Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 40000 пунктов.

По итогам недели Dow вырос на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%.

На прошедшей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Рынок в каком-то смысле находится на перепутье, - отметил Стюарт Коул из Equiti Capital. - Решения центробанков во многом зависят от поступающих статданных, и рынок корректирует ожидания после каждой релевантной статистики".

Акции GameStop упали на 20%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники опубликовала предварительную отчетность за первый финансовый квартал, в которой отразила чистый убыток и падение выручки. Кроме того, компания анонсировала новую допэмиссию акций.

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software повысилась на 1,2%, хотя американский издатель видеоигр в четвертом квартале прошлого финансового года увеличил чистый убыток в 4,8 раза, а также ухудшил годовой прогноз.

Капитализация Chubb Ltd. выросла на 3,6% на новости, что акционеры швейцарской страховой компании, основная часть операций которой приходится на США, утвердили повышение годовых дивидендов на 5,8% - до $3,64 на акцию.

Цена бумаг Applied Materials снизилась на 0,9%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 9%, тогда как выручка компании почти не изменилась.

Котировки акций Reddit Inc. подскочили на 10% после того, как владелец одноименного интернет-портала объявил о партнерстве с разработчиком чат-бота OpenAI.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,34% и составил 40003,59 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar, подорожавшие на 1,6%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось менее чем на 0,12% - до 5303,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 16685,97 пункта.