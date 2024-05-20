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Мосбиржа запустила торги биржевым фондом на акции технологических компаний РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа 20 мая начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "Тинькофф Российские Технологии" под управлением УК "Тинькофф Капитал", говорится в сообщении торговой площадки.

Фонд инвестирует в ценные бумаги МТС, VK, Ozon, "Группа Астра", Positive Technologies, "Диасофт" и ряда других. Список компаний будет расширяться, в том числе за счет того, что фонд будет напрямую участвовать в первичных размещениях компаний технологического сектора, отмечается в сообщении.

Торговый код - TITR. Стоимость пая на момент старта торгов - 10 рублей, минимальный объем покупки - один пай.

БПИФ повторяет динамику индекса Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который рассчитывается "Тинькофф банком". Индекс отражает динамику акций российских компаний несырьевого сектора, в бизнес которых глубоко интегрированы передовые технологии.

"БПИФ "Тинькофф Российские Технологии" - первый БПИФ, ориентированный исключительно на IT-компании. Он напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний, покупая бумаги по цене, которая в случае с успешными выходами на IPO может быть на 40% ниже цены старта торгов. Кроме того, мы рассчитываем, что фонд, выступая в качестве крупного долгосрочного инвестора, сможет получить повышенную аллокацию", - приводятся в сообщении слова руководителя трейдинга УК "Тинькофф Капитал" Александра Кретова.

Московская биржа Тинькофф Капитал
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