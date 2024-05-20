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АСВ предложили назначить администратором компенсационного фонда по ИИС-3

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предложило доработать законопроект о создании системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов в Госдуму в марте. Предполагается, что возмещение стоимости имущества на ИИС-3 в пределах 1,4 млн рублей можно будет получить в случае банкротства брокера или управляющей компании. Согласно пояснительной записке к законопроекту, компенсации будет выплачивать специальный фонд, "созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров". Планируется, что участие в системе возмещения стоимости имущества на ИИС для профучастников будет добровольным.

По словам источника, Минэкономразвития выступило за назначение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ответственным за осуществление компенсационных выплат по ИИС-3. Такое решение не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ на организацию операционной деятельности нового института гарантирования прав, объясняет он логику министерства.

Минэкономразвития также предложило предусмотреть в качестве гарантийного случая для выплаты компенсаций не только банкротство, но и отзыв лицензии у профучастника, сообщил собеседник агентства.

Кроме того, Минэкономразвития считает, что принцип добровольного участия для профучастников не соответствует целям поручения президента по созданию механизма страхования средств, размещенных на ИИС-3, говорит источник. По мнению министерства, такой механизм должен предполагать гарантированное получение суммы страхового возмещения любым гражданином, открывшим ИИС-3.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса".

"Сейчас ведется активная работа над доработкой законопроекта", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Минэкономразвития АСВ ИИС-3
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