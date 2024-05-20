Альфа-банк 27 мая начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2031 г.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Альфа-банк 27 мая начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в октябре 2031 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $350 млн. Сбор заявок будет проходить с 27 мая по 31 мая, ожидаемая дата окончания размещения - 6 июня.

Субординированные евробонды с погашением 2031 году на $350 млн банк разместил в апреле 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,5%, по долговым бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников капитала второго уровня.