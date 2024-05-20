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Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Polymetal рекомендует не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

Также Polymetal после продажи российского подразделения, которое сохраняет название АО "Полиметалл", вынесет на обсуждение акционеров смену названия на Solidcore Resources plc.

Годовое собрание акционеров компании назначено на 11 июня.

Как сообщалось ранее, в тот же день Polymetal проведет День инвестора и аналитика. На мероприятии CEO Виталий Несис и CFO Максим Назимок представят обновленную стратегию группы, включая распределение капитала. Ранее Несис говорил, что решения по дивидендам будут частью стратегии распределения капитала, которая в свою очередь вытекает из общей стратегии компании.

В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года – $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%). В свободном обращении на биржах Астаны и Москвы 75% акций, в том числе относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.

Polymetal АО "Полиметалл"
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