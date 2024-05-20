Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Контейнерный рынок РФ вырос за 4 месяца на 11%, в апреле – на 8%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объем контейнерных перевозок в России в январе-апреле 2024 года вырос на 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 2,176 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

Импорт за отчетный период увеличился на 7%, достигнув 935 тысяч TEU, экспорт – на 12% до 604 тысяч TEU. Рост транзита составил 20%, поднявшись до 198 тысяч TEU. Внутренние контейнерные перевозки продемонстрировали подъем на 16%, до 439 тыс. TEU.

По данным FESCO, в апреле 2024 году рынок вырос на 8% по сравнению с апрелем 2023 года, до 574 тысяч TEU.

Драйвером роста остаются контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург, отмечают в компании.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 13 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Цены на золото установили новый исторический максимум

Цены на золото установили новый исторический максимум

Нефть Brent подорожала до $84,08 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Арестованы активы UniCredit, DB, Commerzbank по искам о гарантиях за Linde

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Абсолют банк не добился обеспечения по иску к "дочкам" JP Morgan и Commerzbank

"Акрон" сократил подземную добычу на "Оленьем ручье" из-за дефицита горной техники

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });