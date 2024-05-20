Контейнерный рынок РФ вырос за 4 месяца на 11%, в апреле – на 8%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объем контейнерных перевозок в России в январе-апреле 2024 года вырос на 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 2,176 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

Импорт за отчетный период увеличился на 7%, достигнув 935 тысяч TEU, экспорт – на 12% до 604 тысяч TEU. Рост транзита составил 20%, поднявшись до 198 тысяч TEU. Внутренние контейнерные перевозки продемонстрировали подъем на 16%, до 439 тыс. TEU.

По данным FESCO, в апреле 2024 году рынок вырос на 8% по сравнению с апрелем 2023 года, до 574 тысяч TEU.

Драйвером роста остаются контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург, отмечают в компании.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 13 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.