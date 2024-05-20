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В США в первом квартале цены на электромобили снизились на 9%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле средняя цена продажи электромобиля составила $55 242, снизившись на 9% в годовом исчислении, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Cox Automotive.

Цены на обычные автомобили с бензиновым двигателем составили $44 989. Таким образом, разница в ценах опустилась до $10 253.

"Снижение цен на электромобили поддержало объемы продаж в США, особенно ключевых моделей Tesla, - отметила аналитик Cox Automotive Стефани Вальдес Стрити. - Средняя цена продажи электромобиля в первом квартале опустились на 9% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом".

Покупатели электромобилей в США могут рассчитывать на различные стимулы от правительства в размере до $7500.

США Tesla Cox Automotive
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