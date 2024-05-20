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Лукашенко предложил Магаданской области создать в Белоруссии СП по огранке алмазов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил администрации Магаданской области создать совместное предприятие по обработке магаданских алмазов в Белоруссии, сообщило "БелТА".

"В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора, оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили ювелирный завод "Кристалл" в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Носов сообщил в своем телеграм-канале, что они обсудили также вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества республики и Магаданской области.

"Это касается машиностроительной сферы, промышленной кооперации наших предприятий, поставок оборудования, потребительских товаров и продовольствия", - написал губернатор.

Он отметил, что Белоруссия готова организовать в Магаданской области выпуск молочной продукции из своего сырья, а также предлагает помочь российскому региону начать переработку магаданской рыбы в Белоруссии.

"Также говорили о летнем отдыхе для наших детей в республиканских оздоровительных центрах и взаимном развитии туризма", - добавил Носов.

Александр Лукашенко Белоруссия Магаданская область Сергей Носов Кристалл
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