Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконного использования такими организациями персональных данных граждан и открытия на них электронных кошельков без их ведома.

Рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций, в том числе проводят упрощенную идентификацию клиентов.

Открытые без ведома граждан средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан, отмечает ЦБ.

Регулятор также рекомендовал банкам проверять, насколько качественно их платежные агенты исполняют антиотмывочное законодательство. Если выяснится, что организация действует недобросовестно, банк должен расторгнуть с ней договор в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, напоминает регулятор.