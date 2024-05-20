Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Набсовет "АЛРОСА" одобрил замещение долларовых евробондов-2027

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации "АЛРОСА" с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску - 3,1%.

Оплатить облигации при их размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целевым использованием на приобретение евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями. По замещающим бумагам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Все выплаты по замещающим облигациям производятся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Выпуск евробондов-2027 на $500 млн "АЛРОСА" разместила в 2020 году. Ближайшая дата выплаты купона по нему приходится на 25 июня. Это единственный находящийся в обращении выпуск евробондов компании. До сих пор планы по его замещению публично "АЛРОСА" не комментировала.

С лета 2022 года компания осуществляет выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре, в рублях.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России при соблюдении ряда условий.

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });