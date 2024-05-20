Американский банк SouthState покупает Independent Bank за $2 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Флоридский банк SouthState Corp. договорился о покупке техасского Independent Bank Group Inc. за $2 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями, сказано в их совместном пресс-релизе.

Как ожидается, она будет закрыта до конца первого квартала 2025 года.

Акционеры Independent Bank получат за каждую принадлежащую им бумагу по 0,6 акции SouthState. Исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу, это представляет собой премию в 10,4%.

По данным на конец марта, общий объем активов Independent Bank составлял около $18,9 млрд, депозитов - $15,7 млрд, кредитов - $14,6 млрд.

Объединенный банк будет иметь активы в $65 млрд, депозиты - $55 млрд, кредитный портфель - $48 млрд. Его рыночная стоимость будет составлять порядка $8,2 млрд, говорится в сообщении.

Три директора Independent Bank, включая председателя совета директоров и CEO Дэвида Брукса, войдут в состав совета директоров SouthState после завершения сделки.

Котировки акций Independent Bank в ходе торгов в понедельник подскочили на 7,6% - до $47,26. Цена бумаг SouthState снизилась на 0,5% - до $80,49.