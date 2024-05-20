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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3470п по индексу МосБиржи

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного отката из-за фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти (Brent просела в район $83,5 за баррель) и укрепления рубля, хотя утром наблюдались попытки роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи упал ниже 3470 пунктов (уровень середины мая) после роста утром выше 3520 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили бумаги "Русала" (-2,9%), выросли бумаги золотодобывающих компаний после обновления золотом исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3468,09 пункта (-1%, максимум сессии - 3521,72 пункта), индекс РТС - 1204,1 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 стоил 90,76 рубля (-0,19 рубля), днем курс опускался ниже 90,4 руб./$1.

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