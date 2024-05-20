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Deutsche Bank повысил прогноз для индекса S&P 500 до 5500 пунктов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank повысили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

На закрытие торгов в пятницу он составлял 5303,27 пункта. Таким образом, новый прогноз предполагает рост индикатора на 3,7%.

Deutsche Bank объяснил пересмотр улучшением прогноза корпоративных прибылей в 2024 году. Теперь эксперты ожидают, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, достигнет $258 на акцию в этом году. Это означает рост на 13%, в то время как консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает повышение на 11,1%, по данным FactSet.

Новый прогноз Deutsche Bank является одним из самых оптимистичных среди ведущих банков. Самый высокий дают аналитики BMO - 5600 пунктов на конец текущего года.

На торгах в понедельник S&P 500 растет на 0,3%.

Deutsche Bank S&P 500 США
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