Рубль в понедельник немного подрос к основным валютам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговым периодом мая.

Курс доллара США составил 90,75 руб. в 19:00, что на 20 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,63 руб., подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,06 копейки, до 94,29 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,9 копейки - до 12,5 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие цены на нефть.

Спрос на рисковые активы на внешних рынках, который обусловлен ростом ожиданий трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) все же приступит к смягчению денежно-кредитной политики в этом году, также поддерживает настроения и участников внутреннего валютного рынка. Игроки продолжают рассчитывать на снижение инфляции в США, поскольку опубликованные 15 мая статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в стране в апреле. Однако ряд представителей американского ЦБ уже дали понять, что хотели бы дождаться дополнительных сигналов ослабления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. "Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Глава ФРБ Атланты также сказал, что его прогноз в отношении денежно-кредитной политики ФРС не изменился. Он ожидает одного снижения базовой процентной ставки в этом году, которое произойдет в четвертом квартале.

С июля 2023 года Федрезерв удерживает ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что является самым высоким уровнем с 2001 года.

"Второю неделю подряд рубль продолжает удерживать свои позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 90-94 за доллар в условиях комфортной конъюнктуры рынка нефти, а также приближающегося периода налоговых выплат экспортеров. Но в первую очередь поддержку отечественной валюте оказывают ожидания участников рынка относительно выпуска новых облигаций с привязкой к иностранной валюте, что ведет к снижению стоимости (и росту доходности) валютных облигаций. В ближайшее время мы не ожидаем снижения стоимости американской валюты ниже 90 руб. В дальнейшей перспективе прогнозируем плавное перемещение рубля в верхнюю границу нашего диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль в начале торгов испытал несколько небольших просадок, но вскоре перешел к быстрому укреплению. Доллар впервые с начала марта достигал 90,4 руб., евро установил недельный минимум около 98,3 руб. (с 10 мая - ИФ). В середине торгов ключевые валюты стали активно восстанавливаться в паре с рублем и к текущему моменту отыграли основную часть серьезных потерь понедельника. Фактор налогового периода постепенно усиливает позитивное влияние на рубль. С приближением пика фискальных платежей, приходящегося на начало следующей недели, все больше экспортеров продает для данных целей иностранную валюту. Это может и дальше способствовать укреплению рубля, но потенциал такого движения ограничен из-за снижения нефтяных цен, произошедшего с середины апреля, что с лагом во времени сокращает размер валютной выручки и ее текущий приток на российский рынок. Ситуация может усугубляться дальнейшим уменьшением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же причины сдерживают импорт вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 91 по отношению к доллару США. Поддержку курсу рубля продолжают оказывать обязательная продажа выручки экспортеров в рамках налогового периода (указ был недавно продлен), жесткая монетарная политика ЦБ и сравнительно высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку курсу рубля оказывает увеличение продаж валюты со стороны ЦБ (до 6,2 млрд руб. с 0,6 млрд руб.) В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля в диапазоне 89-93 за доллар США", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефтяные котировки продолжают умеренно снижаться вечером в понедельник, трейдеры оценивают геополитические новости.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подешевели на 0,43%, до $83,62 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,34%, до $79,79 за баррель.

В воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило иранское информагентство "Мехр".

Тем временем у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких, он проходит лечение, сообщило Саудовское агентство новостей в понедельник.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 33,36 копейки, до 90,6537 руб., и уменьшил курс евро на 19,34 копейки, до 98,5842 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 17,9 копейки по отношению к пятнице и составил 90,7031 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 31,13 копейки, до 90,6861 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 246,567 млн, из которых $344,415 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $902,152 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 6,52 копейки, до 98,57,53 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 17,09 копейки, до 98,621 руб. Объем торгов евро составил EUR352,743 млн, из которых EUR159,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR193,591 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 мая упала на 5 базисных пунктов - до 15,85% годовых. Срочная версия RUONIA на месяц повысилась в понедельник на 2 базисных пункта - до 15,99% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне, 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт относительно пятницы и составила 16,19% годовых.