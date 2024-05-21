Петербургская товарно-сырьевая биржа хочет расширить закупки по закону о контрактной системе. Обзор

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в марте получила от Минфина официальное разъяснение, согласно которому заказчики, на которых распространяется действие федерального закона №223 (Закон о закупках госкомпаний), уже сейчас имеют все возможности закупать товары на биржевых торгах.

СПбМТСБ считает, что аналогичный подход применим и к другому закону, регулирующему закупочную деятельность госструктур, - закону о контрактной системе, 44-ФЗ. Биржа подготовила предложения о внесении изменений в 44-ФЗ, в ближайшее время планируется обсуждение этой инициативы, сказал "Интерфаксу" вице-президент СПбМТСБ Павел Заборщиков.

Новые инструменты

Он напомнил, что по 1-й статье 223-ФЗ его действие не распространяется на отношения, связанные с приобретением товаров на бирже. "Это дает заказчику право осуществлять закупки на основании законодательства об организованных торгах (ФЗ-325). Если же заказчик планирует работать в рамках 223-ФЗ, то ему для этого в своем положении о закупках необходимо предусмотреть биржевые торги в качестве способа закупки. Обе эти возможности дают заказчикам преимущество при планировании закупочной деятельности и позволяют экономить денежные средства", - сказал Заборщиков.

СПбМТСБ организует торги стандартизированными биржевыми товарами. В настоящее время наиболее востребованными из них по 44-ФЗ и 223-ФЗ являются нефтепродукты и уголь. При этом биржа стремится максимально увеличить список торгуемых товаров, чтобы сформировать индикаторы по самому широкому перечню продукции. Кроме того, СПбМТСБ видит дополнительные возможности для развития закупочной деятельности в области торгов услугами.

В частности, в планах СПбМТСБ расширение номенклатуры строительных материалов, предполагается, например, запустить торги цементом. Недавно стартовали торги арматурой: с начала года реализовано 15 тысяч тонн в 8 регионах поставки, до конца года планируется открыть продажи арматуры более чем в 20 новых субъектах. Продавец арматуры пока только один - ООО "Промсорт", но идет подготовка к выходу на торги еще одного поставщика. По мнению Заборщикова, наблюдаемая динамика в сегменте арматуры позволяет надеяться, что вскоре на СПбМТСБ будет сформирован репрезентативный индикатор по этому продукту.

"Еще одно перспективное направление - сельское хозяйство. Сейчас хорошая динамика реализация сахара на СПбМТСБ. Мы анализируем варианты вывода на торги других видов продукции АПК. Интересны такие позиции как рис, мясо, подсолнечное масло и, возможно, кукуруза", - сказал топ-менеджер.

Бюджетная экономия

Комментируя преимущества для покупателей на бирже по 44-ФЗ, Заборщиков называет одним из основных аргументов экономию бюджетных средств. "Ключевыми факторами, которые могут сделать интересными для госорганов, регионов и муниципалитетов закупки товара на бирже по 44-ФЗ, станут серьезная экономия бюджета. Кроме того, биржа формирует открытую конкурентную среду, а также прозрачность процедуры закупок", - сказал Заборщиков.

В качестве примера он приводит нефтепродукты. Проведенные СПбМТСБ расчеты показывают, что экономия между закупкой этого товара по 44-ФЗ и закупкой на бирже может составить от 10%. А по 223-ФЗ покупки топлива на бирже дают еще более существенную экономию, подчеркивает Заборщиков.

Сейчас СПбМТСБ прорабатывает вопросы, связанные с авансированием, долгосрочными контрактами, смотрит, как сделать интересными ценовые предложения для субъектов 44-ФЗ. "Еще разрабатывается инструмент "форвардных" договоров, которые позволят участникам организованных торгов закупать товары с фиксированной ценой и увеличенными сроками поставки, а также давать возможность заказчикам планировать свои закупки с учетом инструментов биржевой торговли", - пояснил топ-менеджер.

Объединение площадок

Товар, не представленный на биржевых торгах, реализуется на площадке 100%-й "дочки" СПбМТСБ, компании "ТЭК-Торг". Здесь же ведутся закупки в рамках федеральных законов №223 и №44. Заместитель генерального директора "ТЭК-Торга" Евгений Можаев отметил, что только за 2023 год объём закупок на этой площадке превысил 5 трлн рублей. Общие продажи на "ТЭК-Торг" с 2015 года перешагнули планку в 25 трлн рублей. В целом отмечается существенный интерес к большому числу внебиржевых товаров.

"Фактически все отрасли экономики России закупаются у нас на торгах. Крупнейшими заказчиками являются "Роснефть", "Норильский никель", "ИнтерРАО", "Росморпорт", "Первая Портовая Компания", "Зарубежнефть". Торги имуществом по 178- ФЗ у нас тоже проходят. Развиваем маркетплейс и интернет-магазины, видим какими ускоренными темпами растёт потребность в таких инструментах продаж. Кроме того, "ТЭК-Торг" обеспечивает услуги банковских гарантий, факторинга, страхования", - отметил Можаев.

Задача СПбМТСБ - в самое ближайшее время объединить возможности "ТЭК-Торг" и самой биржи, чтобы они могли взаимно дополнять друг друга. Это будет способствовать переходу внебиржевых товаров в биржевой сегмент, подчеркивают собеседники агентства.

Планы на 2025-й год

"Цель всей этой работы СПбМТСБ - создание ценовых индикаторов по самому широкому числу товаров и услуг, такую задачу перед биржей поставили президент РФ и правительство. Индикаторы необходимы не только государству, но и непосредственно самим участникам рынка, это подтверждается их заинтересованностью в биржевых торгах", - рассказывает Заборщиков.

"Во-первых, биржевые торги - это всегда здоровая конкуренция. Во-вторых, итоги биржевых продаж воспринимаются контролирующими органами как абсолютно прозрачная процедура, покупка/продажа через биржу - зеленый флажок для контролеров, что всё хорошо", - говорит он.

По словам Заборщикова, 2024 год станет для СПбМТСБ периодом последовательной работы по выводу на торги разных категорий товаров. Это долгая и кропотливая работа, требующая постоянных контактов с контрагентами и в случае необходимости последовательных изменений в правилах торгов.

"Но уже 2025-й может стать прорывным. Есть надежды, что через год линейка торгуемой на СПбМТСБ продукции существенно увеличится. А дальше всё пойдёт по нарастающей", - сказал Заборщиков.