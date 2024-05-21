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Глава Федеральной корпорации по страхованию депозитов США планирует отставку

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Мартин Грюнберг заявил, что уйдет в отставку, как только банковский регулятор найдет преемника, пишет The Washington Post.

Независимое расследование, проведенное юридической фирмой Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, выявило многочисленные случаи злоупотреблений в корпорации на рабочих местах, в том числе сексуальные домогательства, преследование и неуместные отношения между начальником и подчиненным, что поставило под сомнение способность Грюнберга продолжать руководить агентством.

"В свете недавних событий я готов сложить свои полномочия, как только будет утвержден преемник, - заявил Грюнберг 20 мая. - До этого времени я продолжу выполнять свои обязанности в качестве председателя, включая трансформацию корпоративной культуры FDIC".

Президент США Джо Байден скоро объявит нового кандидата на пост главы корпорации, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Сэм Мишель после этой новости. "Мы ожидаем, что Сенат быстро утвердит кандидатуру", - добавил он.

Однако нет никакой гарантии, что это произойдет, поскольку известно, что процессы утверждения кандидатов затягиваются на месяцы и дольше, и в этот момент Байден уже может покинуть президентское кресло, отмечает CNN.

Сенат США утвердил Грюнберга главой FDIC сроком на шесть лет в конце 2022 года, при этом с февраля 2022 года он являлся исполняющим обязанности на этой должности.

Грюнберг, которому сейчас 71 год, начал работу в корпорации в августе 2005 года во время президентства Джорджа Буша-младшего. В 2012-2017 годах он уже возглавлял FDIC. Кроме того, в 2011-2012 годах и в 2005-2006 годах Грюнберг был врио председателя.

В 2012 году он был утвержден Сенатом на пост главы банковского регулятора единогласно. В 2022 году за него проголосовали 48 сенаторов, а 39 выступили против.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тысяч. В системе страхования на конец 2023 года участвовали 4587 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, а общий объем фонда страхования депозитов составлял $121,8 млрд.

США Сенат Джо Байден Cleary Gottlieb Steen & Hamilton FDIC Мартин Грюнберг
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