Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Nokian Tyres допускает приостановку выпуска индустриальных шин на финском заводе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Nokian Tyres приступила к двухнедельным переговорам с сотрудниками подразделения Heavy Tyres (выпускает индустриальные шины и шины для грузовиков и автобусов - ИФ) об адаптации производства к ситуации на рынке и спросу, сообщает финская компания.

"Среди возможных мер корректировки, которые рассматривает компания, - увольнения сотрудников завода Heavy Tyres и сокращение их ежедневного и еженедельного рабочего времени. Предварительно планируется объявление (...) временного простоя работников по производственно-финансовым причинам на максимальный срок 90 дней. Меры планируется реализовать в течение оставшейся части 2024 года и первого квартала 2025 года", - говорится в сообщении.

Предпринимаемые меры коснутся 160 сотрудников концерна.

Ранее в этом году концерн уже объявлял вынужденный простой на финской площадке. С 26 марта по 9 апреля было приостановлено производство легковых шин в связи с затовариванием складов готовой продукцией. Забастовка против реформы рынка труда, стартовавшая в Финляндии 11 марта, повлияла на работу портов и наземного транспорта, что привело к затовариванию складов Nokian из-за невозможности доставить шины клиентам. При этом производство индустриальных шин на финском заводе продолжалась в обычном режиме.

Nokian Tyres на данный момент выпускает шины на двух производственных площадках - в городе Нокиа (Финляндия) и Дейтоне (США). Ранее самым крупным по мощности производственным активом финского концерна был завод во Всеволожске (Россия, Ленинградская область, мощность - 17 млн шин в год) - на него приходилось порядка 80% производства всех выпускаемых легковых шин Nokian.

В марте 2023 года российские активы Nokian Tyres были проданы "Татнефти". Для восполнения мощностей концерн принял решение о расширении производств в Финляндии и США, а также о строительстве нового завода в Румынии (планируемая мощность - 6 млн шин в год).

Nokian Tyres
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Эксперты отметили взрывной рост цен на зерно в России на прошлой неделе

Индекс МосБиржи упал к уровню двухнедельной давности во главе с "Газпромом"

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });