Nokian Tyres допускает приостановку выпуска индустриальных шин на финском заводе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Nokian Tyres приступила к двухнедельным переговорам с сотрудниками подразделения Heavy Tyres (выпускает индустриальные шины и шины для грузовиков и автобусов - ИФ) об адаптации производства к ситуации на рынке и спросу, сообщает финская компания.

"Среди возможных мер корректировки, которые рассматривает компания, - увольнения сотрудников завода Heavy Tyres и сокращение их ежедневного и еженедельного рабочего времени. Предварительно планируется объявление (...) временного простоя работников по производственно-финансовым причинам на максимальный срок 90 дней. Меры планируется реализовать в течение оставшейся части 2024 года и первого квартала 2025 года", - говорится в сообщении.

Предпринимаемые меры коснутся 160 сотрудников концерна.

Ранее в этом году концерн уже объявлял вынужденный простой на финской площадке. С 26 марта по 9 апреля было приостановлено производство легковых шин в связи с затовариванием складов готовой продукцией. Забастовка против реформы рынка труда, стартовавшая в Финляндии 11 марта, повлияла на работу портов и наземного транспорта, что привело к затовариванию складов Nokian из-за невозможности доставить шины клиентам. При этом производство индустриальных шин на финском заводе продолжалась в обычном режиме.

Nokian Tyres на данный момент выпускает шины на двух производственных площадках - в городе Нокиа (Финляндия) и Дейтоне (США). Ранее самым крупным по мощности производственным активом финского концерна был завод во Всеволожске (Россия, Ленинградская область, мощность - 17 млн шин в год) - на него приходилось порядка 80% производства всех выпускаемых легковых шин Nokian.

В марте 2023 года российские активы Nokian Tyres были проданы "Татнефти". Для восполнения мощностей концерн принял решение о расширении производств в Финляндии и США, а также о строительстве нового завода в Румынии (планируемая мощность - 6 млн шин в год).