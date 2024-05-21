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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Разработчик инструментов обучения нейросетей Scale AI оценен в $14 млрд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская Scale AI, разработчик обучающих инструментов для систем искусственного интеллекта, привлекла $1 млрд в рамках очередного инвестраунда, получив оценку почти $14 млрд.

Scale AI сообщила, что получила финансирование как от действующих инвесторов, включая венчурную компанию Accel, Nvidia Corp., Thrive Capital, Tiger Global Management и Index Ventures, так и от новых, в том числе от Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc.

Scale AI, созданная в 2016 году, является одним из лидеров в области разметки данных для обучения нейросетей. Она работает, в частности, с OpenAI, Microsoft Corp. и Meta. Ранее в этом году компания также получила контракт на тестирование и оценку различных ИИ-моделей от министерства обороны США.

В рамках предыдущего раунда привлечения финансирования, проведенного в 2021 году, Scale AI была оценена в $7,3 млрд. Ее выручка в 2023 году составила порядка $700 млн, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

США Scale AI OpenAI
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