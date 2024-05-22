Индексы США выросли на корпоративных отчетах, S&P 500 обновил исторический максимум

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний.

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник один из представителей ее руководства выразил мнение относительно будущей политики американского центробанка.

Замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок, заявил член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

Также после закрытия рынка в среду его участники ждут квартальную отчетность разработчика графических процессоров Nvidia Corp. , которая может задать направление котировкам бумаг других технологических компаний.

Капитализация Macy's Inc. выросла на 5,1% по итогам сессии во вторник. Скорректированная прибыль сети универмагов в минувшем финквартале превзошла прогнозы аналитиков, компания также улучшила собственный годовой прогноз.

Цена американских депозитарных расписок (ADR) китайской XPeng поднялась на 5,9%, причем в ходе сессии рост достигал 26%. Эта компания, один из крупнейших китайских производителей электромобилей, в январе-марте резко сократила чистый убыток, увеличив выручку на 62%.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research нарастил рыночную стоимость на 2,3% после новостей о программе обратного выкупа акций на $10 млрд и намерении провести их сплит в соотношении десять к одному.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group прибавили 2% и 1,6% соответственно.

Акции сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone подешевели на 3,5%. Ее выручка за квартал, который завершился 4 мая, не оправдала ожиданий экспертов.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks потерял 3,7% капитализации. Рынок разочаровали его прогнозы на текущий фингод.

Бумаги предоставляющей услуги удаленной конференц-связи Zoom Video Communications понизились в цене на 0,4% также на фоне слабого прогноза.

Рыночная стоимость Lowe's Cos. сократилась на 1,9%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома отчитался о снижении выручки и чистой прибыли в первом квартале 2024 финансового года.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 39872,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до максимальных за всю историю 5321,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,22% и составил 16832,62 пункта.