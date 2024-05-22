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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Рубль сохраняет позиции к доллару и юаню утром после укрепления

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, юань меняется слабо на Московской бирже утром в среду, рубль притормозил возле занятых накануне отметок, корректируясь после укрепления в ходе предыдущей сессии.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,09 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 32,07 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 12,42 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль утром в среду взял передышку после заметного роста по итогам предыдущей сессии с учетом увеличения объемов продаж валюты на старте налогового периода. На стороне рубля играют не только активизировавшиеся экспортеры, но и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ РФ, а также сигналы о возможном повышении его ключевой ставки.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин во вторник сообщил журналистам, что вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться на заседании совета директоров Банка России в июне.

"Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал Заботкин в кулуарах конференции "Ведомостей".

Он отметил, что новая информация усиливает аргументы в пользу поддержания жесткой ДКП в течение продолжительного времени.

"Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - заявил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что инфляция в РФ идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год - 4,3-4,8%). "Насколько это создает риски для диапазона прогноза, это мы обсудим на заседании совета директоров", - сказал Заботкин.

Что касается негативных факторов для рубля, то возникают риски повышенного интереса участников рынка к несколько ослабевшей по итогам предыдущих торгов иностранной валюте. Кроме того, ощущается давление со стороны сырьевого рынка - нефтяные котировки продолжают слабеть.

Инвесторы ждут новостей от ОПЕК+, которая проводит очередное заседание 1 июня, и оценивают перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Ожидания сохранения высокой ставки ФРС в течение длительного времени ограничивают рост цен на нефть, отмечает аналитик XM Раффи Бояджан.

Продолжается также оценка новостей о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и о болезни короля Саудовской Аравии. Наследный принц королевства из-за болезни 88-летнего отца отменил визит в Японию.

"На цены на нефть давит отсутствие новостей с Ближнего Востока, - написал Бояджан. - Разговоры о сменах руководства в Иране и Саудовской Аравии могут повлиять на энергетическую политику в регионе, однако важные события, на которые рынку придется реагировать, наступят нескоро".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,31 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,05 за баррель, что на 0,78% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются без единого настроя: китайский CSI 300 почти стабилен - рост на 0,07%, японский Nikkei 225 снизился на 0,48%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,40%, южнокорейский Kospi окреп на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,25%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний. В среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а во вторник один из представителей ее руководства выразил мнение относительно будущей политики американского центробанка.

Замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок, заявил член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

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