Brent подешевела до $82,23 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижение на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

К 8:17 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,78%), до $82,23 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,83 (1%), до $82,88 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,68 (0,86%), до $77,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,64 (0,8%), до $78,66 за баррель.

Падение цен на может бы связано с опасениями, что снижения ставок Федрезерва придется ждать долгое время, отметил аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. Смягчение денежно-кредитной политики простимулирует спрос, а пока рынок не получает этой поддержки, добавил он.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.