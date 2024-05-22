Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом рублевых цен большинства blue chips в рамках коррекции на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако сдерживающим фактором выступают укрепление рубля и снижение нефти (Brent просела к $82 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, лидируют в росте акции "АЛРОСА", подешевели бумаги "Норникеля".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3437,68 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1204 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 89,96 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%), бумаги АФК "Система" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

"Московская биржа" (+0,4%) по итогам первого квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей.

Подешевели акции "Норникеля" (-1,4%), "Яндекса" (-1,2%), Polymetal (-1%), "Газпром нефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,2%).

Комментарии экспертов

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, рынок акций РФ с начала недели ощутимо просел из-за ухудшения внешних и внутренних факторов, а также падения акций "Газпрома" после объявления о возможном отказе от выплаты дивидендов, поэтому коррекция выглядит логичной.

Лучше рынка выглядят акции АФК "Система", которые обновили максимум с августа 2021 года на фоне ожидаемого IPO дочерней компании "Элемент". Также стоит выделить "Русал", акции которого поддерживаются ростом цен на алюминий, отметил эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи растерял все достижения с начала мая на фоне негативных сюрпризов по дивидендам ряда компаний, снижения нефтяных котировок, укрепления рубля и высоких процентных ставок. Зампред Банка России Алексей Заботкин не исключает, что на заседании регулятора в июне может рассматриваться сценарий очередного повышения ключевой ставки, так как данные по инфляционным ожиданиям говорят в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени.

В результате падения с начала недели индекс МосБиржи приблизился к линии 50-дневной скользящей средней, которая выступала поддержкой три раза в текущем году (в последние декады января, февраля и марта). Нельзя исключать, что и в этот раз индекс попытается восстановиться от текущих уровней, полагают эксперты.

В среду совет директоров "Норникеля" рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Кроме того, повышенное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по индексу цен производителей за апрель текущего года, которые могут дать представление о степени потенциального усиления инфляционного давления, напомнили аналитики "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-0,3% на корпоративных отчетах, S&P 500 (+0,3%) обновил исторический максимум (выше 5320 пунктов).

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок.

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

Также после закрытия рынка в среду инвесторы ждут квартальную отчетность разработчика графических процессоров Nvidia, которая может задать направление котировкам бумаг других технологических компаний.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Отчет Минфина Японии, опубликованный в среду, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение объема экспорта страны и максимальный с февраля 2023 года рост импорта.

Экспорт в апреле увеличился на 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 11,1% после мартовского подъема на 7,3%.

Японский импорт в апреле также увеличился на 8,3% до 9,443 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 9% после мартовского падения на 5,1%.

В прошлом месяце Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в размере 462,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 429,79 млрд иен годом ранее и профицитом в 366,5 млрд иен в марте.

Цены производителей в Южной Корее в апреле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Банка Кореи. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,2% и 1,5% в марте.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал еще большее замедление, до 2,1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $82,0 за баррель (-1,1% и -1% накануне), июльская цена WTI - $77,78 за баррель (-1,1% и -0,8% во вторник).

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил накануне, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.