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Британский производитель компьютеров Raspberry Pi подтвердил планы выйти на LSE

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Британский производитель компьютеров Raspberry Pi подтвердил намерение провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Начало торгов бумагами компании ожидается в следующем месяце, говорится в ее сообщении.

Размер первичного компонента составит $40 млн. Также акции продаст ряд существующих акционеров, включая Raspberry Pi Mid Co Limited - "дочку" Raspberry Pi Foundation, мажоритарного акционера Raspberry Pi.

Два существующих акционера Raspberry Pi - Arm Technology Investments 2 Limited и Lansdowne Partners (UK) LLP - обязались купить в рамках IPO бумаги на $35 млн и $20 млн соответственно.

На прошлой неделе Raspberry Pi сообщала о подготовке к IPO.

Листинг компании может помочь повысить привлекательность LSE для представителей технологического сектора, которых там недостаточно, отмечал аналитик AJ Bell Дэн Коутсуорт, чьи слова приводил MarketWatch.

По его мнению, размещения Raspberry Pi и азиатского онлайн-ритейлера одежды Shein, который еще не принял окончательного решения, могут "оживить" проблемный лондонский рынок, ранее столкнувшийся с серией делистингов из-за возможной недооценки компаний. Эти два IPO могут восстановить доверие к площадке и заставить других рассмотреть возможность ее использования, считает аналитик.

Raspberry Pi начала деятельность в 2012 году. С тех пор она продала более 60 млн одноплатных компьютеров (single-board computers) и компьютерных модулей, в том числе 7,4 млн в прошлом году, из которых 72% - промышленным предприятиям.

LSE Лондон Raspberry Pi
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