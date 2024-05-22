Бизнесу хотят разрешить не пускать проверяющих при отсутствии у них спецкода о проверке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Компании смогут отказать в доступе на свои объекты проверяющим, если в их документах отсутствует или проставлен некорректный QR-код со ссылкой на запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Документ (N630715-8) размещен в среду в базе Госдумы, его авторами указаны сенатор Вячеслав Тимченко, депутаты Олег Морозов, Дмитрий Ламейкин и Ирек Богуславский. Они предложили внести коррективы в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который был принят летом 2020 года и закрепил приоритет проведения профилактических мероприятий по отношению к надзору, а также применение рискориентированного подхода.

Согласно проекту, бизнес сможет не пускать к себе проверяющих, если у тех на документах не будет проставлен корректный QR-код о проверке. Наличие такого кода предусмотрено утвержденными правительством РФ "Правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий".

Кроме того, документ устанавливает срок для повторного визита надзорных органов в компанию, если до этого контрольное мероприятие сорвалось из-за отсутствия проверяемого лица по месту нахождения, либо в связи с фактическим неосуществлением им деятельности или по иным причинам, зависящим от проверяемого. Законопроект позволяет должностным лицам "не позднее трех месяцев" принять решение о проведении такого же мероприятия без предварительного уведомления и без согласования с органами прокуратуры.

Планируется, что новые правила вступят в силу со дня опубликования закона.