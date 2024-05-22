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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Совет директоров En+ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров En+ Group рекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Финальные дивиденды за 2023 года рекомендовал не выплачивать и совет директоров "Русала", основным акционером которого является En+. При этом "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, сообщали "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

En+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд.

У самой En+ нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

En+
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