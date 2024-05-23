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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Британская National Grid объявила rights issue на 7 млрд фунтов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британский оператор газовых и электросетей National Grid анонсировал выпуск прав (rights issue) на покупку более 1 млрд новых акций примерно на 7 млрд фунтов стерлингов ($8,9 млрд), пишет Financial Times.

Выпуск полностью гарантирован андеррайтерами и дает существующим акционерам право на приобретение семи новых бумаг из расчета на 24 имеющихся по цене 6,45 фунта за штуку.

Основная часть вырученных компанией средств будет направлена на финансирование пятилетней инвестпрограммы размером около 60 млрд фунтов, около 52% которых будет вложено в сетевую инфраструктуру Великобритании, остальное - в США.

National Grid намерена сфокусироваться на основном бизнесе, продав СПГ-терминал Grain в графстве Кент и дочернюю американскую National Grid Renewables из сферы наземной возобновляемой энергетики.

К концу десятилетия National Grid планирует обеспечить создание более 60 тысяч рабочих мест, пообещал глава компании Джон Петтигрю.

Кроме того, компания в четверг отчиталась о снижении доналоговой прибыли за финансовый год, завершившийся 31 марта, на 15% - до 3,05 млрд фунтов. Скорректированная доналоговая прибыль без учета на 80% проданного британского газотранспортного подразделения выросла до 3,4 млрд фунтов с 3,26 млрд фунтов годом ранее.

Акции National Grid дешевеют на 8,6% на торгах в четверг.

США Кент Великобритания National Grid Джон Петтигрю
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