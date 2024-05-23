Новая попытка запуска Starliner к МКС запланирована на 1 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Попытка запуска нового американского корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), которая несколько раз переносилась из-за технических проблем, будет предпринята 1 июня, сообщило NASA.

Планировавшийся 7 мая запуск был отменен за два часа до старта из-за обнаруженной во второй ступени ракеты-носителя Atlas V неисправности кислородного клапана. В последующем срок запуска переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.

На Starliner к МКС должны отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на ней около недели.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с НАСА. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.