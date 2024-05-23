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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Цена газа в Европе превысила $400 за тыс. куб. м впервые в этом году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе впервые в этом году превысила $400 за тысячу кубов.

Днем в четверг котировки контракта "на день вперед" на главное торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $402. Это максимальное значение за последние 164 дня - с середины декабря прошлого года. С начала месяца средняя цена составляет $341, в апреле средняя цена была $325.

Цена газа подскочила после объявления австрийской компании OMV о шагах некой "крупной европейской энергетической компании" по перехвату платежей австрийского покупателя в адрес "Газпром экспорта". Непоступление платежей на счета "Газпрома", согласно российскому законодательству, приведет к автоматическому прекращению поставок. Размер контракта OMV составляет около 6 млрд куб. м в год.

Другие факторы роста цены - низкая генерация ветроэнергетических установок в Европе на фоне идущего полным ходом сезона работы кондиционеров; ремонтные работы на добычных промыслах в Норвегии.

Также поддержку европейским ценам оказывает спрос на газ в Азии. Азиатская премия - превышение цены контрактов на поставку СПГ в АТР над европейскими котировками, составляет 23%, что почти в два раза больше, чем было в мае.

газ Европа
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