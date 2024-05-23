Инвестор Билл Гросс продает коллекцию марок за $15-20 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Известный инвестор Билл Гросс, основатель инвестфонда PIMCO, выставит на аукцион свою уникальную коллекцию американских почтовых марок, стоимость которой оценивается в $15-20 млн, пишет MarketWatch.

Гросс считается единственным филателистом, обладающим полной коллекцией всех марок, когда-либо выпускавшихся правительством США. Стоимость сразу нескольких редких марок в коллекции составляет более $1 млн.

Одна марка из коллекции, 1868 года выпуска, существует всего в двух экземплярах и считается самой дорогой маркой в мире, оценка её может достигать $5 млн. Гросс выменял её в 2005 году на другую редкую марку, которую он приобрел днем ранее за $2,97 млн. Второй экземпляр хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Аукцион с участием 100 самых ценных марок состоится 14 июня в отеле Lotte New York Palace Hotel, а остальные будут проданы на следующий день в рамках другого аукциона.