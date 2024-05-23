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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Дивиденды крупнейших компаний мира в I квартале составили рекордные $339 млрд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в первом квартале составил рекордные $339,2 млрд, что на 2,4% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

Лидерами роста выступили американские компании, которые имеют достаточно денежных средств и готовы раздать часть из них акционерам. В январе-марте их дивидендные выплаты увеличились на 7% - до $164,3 млрд, что также является историческим максимумом.

В их число вошли Microsoft Corp., Apple Inc., JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp., Johnson & Johnson и Verizon Communications. Кроме того, Costco Wholesale выплатила в январе специальные дивиденды на общую сумму около $6,7 млрд ($15 на акцию) в дополнение к своим регулярным выплатам.

К тем, кто стабильно возвращает деньги акционерам, присоединились и новые компании, такие как Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и телекоммуникационная T-Mobile. Помимо этого Walt Disney Co., которая приостановила выплату дивидендов в 2020 году в разгар пандемии COVID-19, объявила о возобновлении выплат полугодовых дивидендов.

"Рост дивидендов в США остается исключительно устойчивым, поскольку компании стремятся найти баланс между капзатратами, потребностями в финансировании и выплатами акционерам посредством дивидендов и buyback в условиях более высоких процентных ставок", - отмечает Эмбер Милам из Janus Henderson.

Европейские фармацевтические гиганты Novartis и Roche стали крупнейшими плательщиками дивидендов в мире в январе-марте с показателями в $8,6 млрд и $7,6 млрд соответственно. При этом Microsoft и Apple, которые выплатили больше всего дивидендов за 2023 год, опустились на четвертое и восьмое места соответственно.

Китайская компания Alibaba дебютировала в рейтинге Janus Henderson, выплатив чуть менее $2,6 млрд и заняв 20-е место, сообщает MarketWatch.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 5% - до рекордных $1,72 трлн.

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