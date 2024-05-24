Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК проведет 188-е заседание, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК+ в форме видеоконференции 2 июня, говорится в сообщении организации.

Страны ОПЕК+ планируют оценить текущую политику альянса. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), данные страны-производители в апреле добывали 34,48 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов - должны были извлекать 33,97 млн б/с. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 510 тыс. б/с. Относительно марта страны блока сократили нефтепроизводство на 170 тыс. б/с. Аналитики МЭА видят необходимость в увеличении добычи альянсом во втором полугодии к уровню апреля на 670 тыс. б/с, до 42,1 млн б/с. Последний показатель приведен с учетом Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы, чьи объемы выведены за пределы сделки ОПЕК+.

Как сообщало министерство энергетики России, добыча нефти в стране в апреле была несколько выше установленного плана в рамках ОПЕК+, страна готова в перспективе компенсировать превышение квот.