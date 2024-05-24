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Volkswagen ведет переговоры о создании СП в Индии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen Group ведет переговоры с потенциальными партнерами по поводу совместного производства автомобилей в Индии, сказал представитель компании. Об этом сообщает MarketWatch.

Volkswagen уже принадлежат два завода в Индии. В 2023 году на страну пришлось около 1% глобальных продаж группы.

Ранее сообщалось, что бренд Skoda (входит в группу Volkswagen) планирует начать производство машин в Индии в 2025 году.

Представитель Volkswagen отметил, что на индийском рынке преобладают недорогие модели автомобилей с низкой рентабельностью. При этом рынок обладает потенциалом к росту, добавил он.

С начала 2024 года капитализация Volkswagen выросла на 16,7%, до 65,05 млрд евро.

Skoda Volkswagen Индия
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