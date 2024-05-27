SFI планирует погасить 55% своих акций в июле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") планирует завершить процесс реорганизации и погашения 55% акций в середине июля, сообщил IR-директор компании Антон Гольцман.

"Один из главных стимулов для того роста котировок, который мы показывали в первом квартале 2024 года – это погашение квазиказначейских акций. Мы приняли все необходимые решения на корпоративном уровне и запустили юридический процесс присоединения к нам компании "ЭсЭфАй Трейдинг", перевода этих акций на баланс объединенной структуры и дальнейшего погашения квазиказначейских акций. По нашим оценкам, в середине июля 2024 года это событие должно произойти, и наш уставный капитал сократится в количестве акций на 55%", - сказал Гольцман на конференц-звонке.

Совет директоров SFI в феврале предложил акционерам рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" – 63 732 232 шт.), а также принять решение о погашении 61 400 786 из этих акций (55% от текущего уставного капитала). В апреле акционеры SFI одобрили это предложение.

SFI в январе сообщал, что стал прямым владельцем "ЭсЭфАй Трейдинг". Ранее холдинг владел компанией через свои "дочки", зарегистрированные на Кипре -– Weridge Investments Limited и Barigton Holdings Limited.

ПАО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".