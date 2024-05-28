Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода на 10 млн т превысил прошлый сезон

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил свыше 60 млн тонн и уже более чем на 10 млн тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью "Интерфаксу".

"Экспорт в текущем сезоне уже перешагнул отметку в 60 млн тонн. Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает. Мы идем с опережением более чем в 10 млн тонн к предыдущему сезону по зерну, в том числе более 5 млн тонн – по пшенице", - сказал он.

Еще 5 млн тонн в экспорте прибавили фуражные культуры – ячмень и кукуруза, что, по его словам, стало настоящим прорывом текущего 2023/24 сельхозсезона.

"Мы диверсифицируем не только рынки сбыта, мы диверсифицируем номенклатуру поставляемой сельхозпродукции, приучая мировой рынок к мысли, что Россия – это не только мировой лидер по экспорту пшеницы, но и надежный поставщик других зерновых и зернобобовых культур", - заявил он.

Как сообщил глава союза, российские экспортеры зерна не замкнулись на традиционных рынках сбыта, стали активно выходить на новые. "Как следствие, доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в наших поставках снизилась с 80% до 65%, а доля новых рынков стран Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки заметно выросла. Мы заново открыли для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, серьезно нарастили объемы поставок фуражных культур в Китай", - сказал он.

По его словам, уход год назад с российского рынка глобальных зернотрейдеров открыл окно новых возможностей для российских компаний и отечественного зерна, стимулировал активность российских экспортеров на мировом рынке.

"Не зря мы последние два года плотно занимаемся так называемой зерновой дипломатией и развитием прямых отношений с покупателями. Большинство международных тендеров, за исключением египетского GASC, проводятся с произвольным выбором страны происхождения. И если раньше транснациональный игрок, выигрывая тендер, мог в любой момент поменять страну происхождения пшеницы, например с России на Францию, то в новой ситуации российский экспортер, выигрывая аналогичный тендер, гарантированно поставлял пшеницу российского происхождения", - сказал он, отметив, что результатом этого и стало обновление рекордов по экспорту зерна.